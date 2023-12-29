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Bursa'da Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Yükler Üzerinde Tehlikeli Seyahat - Son Dakika
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Bursa'da Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Yükler Üzerinde Tehlikeli Seyahat

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, açık kasa kamyonetin üzerinde kilometrelerce yol alarak canını tehlikeye attı. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen durmayan vatandaşın tehlikeli seyahati cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa\'da Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Yükler Üzerinde Tehlikeli Seyahat
29.12.2023 - 09:22,
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Bursa'da bir kişi açık kasa kamyonetin arkasındaki yüklerin üzerinde kilometrelerce yol gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mudanya Caddesi üzerinde açık kasa kamyonet fazla yük yükledi. Yüklerin üzerinde bir kişinin kilometrelerce seyahat ettiğini gören diğer şoförler, korna ile ikaz etse de netice alamadı. Canını hiçe sayarak seyahat eden vatandaş, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Yükler Üzerinde Tehlikeli Seyahat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Yükler Üzerinde Tehlikeli Seyahat - Son Dakika
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