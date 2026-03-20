Bursa\'da Acil Durumda Duyarlılık

20.03.2026 14:43
Sürücüler, ambulansa yol vermek için fermuar sistemiyle geçiş koridoru oluşturarak takdir topladı.

Bursa'da trafikte yaşanan duyarlı bir an, görenlerden takdir topladı. Seyir halindeki ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, fermuar sistemini kurallara uygun şekilde uygulayarak acil geçiş koridoru oluşturdu.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun trafiğe rağmen ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla birlikte ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu. Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürdü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Ortaya çıkan görüntüler, trafikte ambulanslara yol vermenin ve fermuar sistemini doğru uygulamanın hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Advertisement
