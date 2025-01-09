Bursa'da Adres Sorulanı Vuran Saldırı

3.Sayfa

Adres sorma olayında yardıma koşan vatandaş: "İyi ki adresi bize sormadı, üçümüzü vuracakmış demek ki"

Bursa'da adres sorduğu kişi "bilmiyorum" diyince bacaklarından vuruldu

BURSA - Bursa'da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen kişiyi, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran saldırgan kayıplara karıştı. O anda yardıma koşan vatandaşlar, "İyi ki bize sormadı, üç kişiydik" dedi.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.'ye adres sordu.

Saldırgan, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı. Bacaklarından yaralanan adam Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Bize sorsaydı"

Silah sesini duyan bazı vatandaşlar ise, hemen olay yerine koştu. Yaralı adama yardım için giden vatandaşlar olayı duyunca şoke oldu. Tehlikeyi ucuz atlattığını belirten vatandaş, "Biz arkadaşlarla gezmeye çıkmıştık. Arka sokaktan silah sesi duyunca oraya gittik. Biri vurulmuş yatıyordu. Orada adres soran kişiye "bilmiyorum" diyince vurulmuş diye duyduk. Bi sağlıkçı arkadaş vardı o ilk müdahaleyi yaptı. Bizde 3 kişi yürüyorduk. İyi ki bize sormadı. Bize sorsa biz buraların yabancısıyız, üçümüzüde vuracakmış demek ki" diye konuştu.

Şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.