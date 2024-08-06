Bursa\'da alışveriş merkezinde yer verme tartışması kavgaya dönüştü

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Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler yer verme tartışması sebebiyle birbirine girdi. Ailelerin kavgası saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip, aralarında tartışma yaşadı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. 'Sıra bende' kavgası, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA