Bursa'da Alkollü Arkadaş Çukura Düştü - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Arkadaş Çukura Düştü

Bursa\'da Alkollü Arkadaş Çukura Düştü

Alkol alan iki arkadaş, çukurda kalanı kurtarmak için 112'yi aradı. Bir arkadaş hastaneye, diğeri karakola gitti.

02.11.2024 09:42
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Bursa'da kent merkezinde alkol aldıktan sonra boş arazide gezen iki arkadaştan biri çukura düştü. Bir süre kendi başına yürüdükten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden alkollü kişi 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, konuşma engelli alkollü şahsın 3 metre derinliğindeki rögar çukuruna düştüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan alkollü şahıs ve arkadaşının ambulanstaki ilginç diyalogları kameraya yansırken, iki arkadaştan biri karakola diğeri hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide rakı içtikten sonra yürümeye başladı. İki arkadaş sohbet ederek yürürken, Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü. Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti. Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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