Bursa'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerinden Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerinden Kaçtı

Bursa\'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerinden Kaçtı

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasını gören bir sürücü, anayolda geri manevra yapıp gaza bastı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü sivil trafik ekipleri otomobilin önünü keserek durdurdu. Sürücü, alkollü olduğunu itiraf etti ve alkolmetreye üflememek için direndi. Sonunda üfleyen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

24.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasını gören bir sürücü, anayolda geri manevra yapıp gaza bastı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü sivil trafik ekipleri otomobilin önünü keserek durdurdu. Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, "Alkollüydüm ağabey" cevabı veren sürücü, alkolmetreye üflememek için dakikalarca dirense de üfledi. 117 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Uygulama noktasını gören bir sürücü, denetime girmemek için geri manevra yapıp gaza sonuna kadar basıp kaçmaya çalıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü fark eden sivil trafik ekipleri, kaçan sürücünün araçla önünü kesti. Polis ekiplerinin "Neden kaçtın?" sorusuna "Alkollüyüm ağabey" cevabı veren sürücü karşısına çıkan alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi. Cezasının artacağını duyan Şevket Ç. üflemek zorunda kalınca 117 promil çıktı. Basın mensuplarına da tepki gösteren sürücünün hem suçlu hem güçlü halleri kameraya yansırken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 bin lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerinden Kaçtı - Son Dakika
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