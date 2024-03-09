Bursa'da Anne, Tartıştığı Kızını Bıçaklayarak Yaraladı - Son Dakika
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Bursa'da Anne, Tartıştığı Kızını Bıçaklayarak Yaraladı

Bursa\'da Anne, Tartıştığı Kızını Bıçaklayarak Yaraladı

Bursa'da uzun süredir konuşmadığı kızının yanına gelen anne, yeniden tartıştığı kızını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

09.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Bursa uzun süredir konuşmadığı kızının yanına şehir dışından gelen anne, yeniden tartıştığı kızını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan anne Ü.G.(44), anneannesinin yanında kalan uzun süredir konuşmadığı kızı B.G.(26) ile görüşmek için Bursa'ya geldi. Anne ile kızı kısa sürede yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyürken anne mutfaktan aldığı bıçak ile kızı B.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kıza olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası anne Ü.G. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Ü.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Anne, Tartıştığı Kızını Bıçaklayarak Yaraladı - Son Dakika

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