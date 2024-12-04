Bursa'da Asit Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Bursa'da Asit Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü

İnegöl'de devrilen asit tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti, asit derenin sızdı.

04.12.2024 20:05
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Asit taşıyan tır devrildi : 1 ölü

Asit dereye sızdı, jandarma ekipleri uyarıda bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan asit taşıyan tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin Kara yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı, mono etilen glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen tanker bariyerlere çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücünün cenazesini yoğun uğraşı sonucu çıkardılar.

Önlem aldılar

Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle ekipler dikkatli şekilde çalışma yaptılar. Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Şoförün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Asit deresine karıştı

Tankerden sızan asit, Mezit deresine karıştı. Jandarma Komutanlığı ekipleri dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Asit Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika

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