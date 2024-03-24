Bursa\'da başıboş atlar yola çıkarak kazaya davetiye çıkardı

Şarköy'de iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Aynı gün Kapaklı ilçesinde yapılan bir üst aramada ise ruhsatsız bir tabanca bulundu ve şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındılar.