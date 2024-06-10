Bursa'da bir evde çıkan yangın sonrası bina tahliye edildi

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Bursa'da bir evde çıkan yangın sonrası bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, Gürsu ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede daireyi sararken vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor - BURSA