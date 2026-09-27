Bursa'da çarpan çalıntı motosiklette 3 kişi yaralandı, sürücü kayıp aranıyor - Son Dakika
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Bursa'da çarpan çalıntı motosiklette 3 kişi yaralandı, sürücü kayıp aranıyor

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Bursa\'da çarpan çalıntı motosiklette 3 kişi yaralandı, sürücü kayıp aranıyor
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Bursa Osmangazi'de 3 kişinin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosikletteki 3 kişi yaralanırken, motosikletin çalıntı olduğu ve 14 yaşındaki sürücünün ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi.

Bursa'da 3 kişinin bindiği motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi de yaralanırken, motosikleti kullanan 14 yaşındaki Metin D.'nin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin D. arkadaşı olan Siraç O. ile Hasan F.'yi alarak cadde üzerinde plakalı motosiklet ile ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu.

3 arkadaş yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Metin D., Siraç O. ve Hasan F.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Motosiklet üzerinde yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

14 yaşındaki sürücü kayıp olarak aranıyormuş

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikleti kullanan kişinin 14 yaşındaki Metin D. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Metin D.'nin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, çalıntı motosikletle ilgili de gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
MotosikletOsmangazi3. SayfaGüncelBursaKazaSon Dakika

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