Bursa'da Damadı Boya Dolu Kovalarla Saldıran Arkadaşlar - Son Dakika
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Bursa'da Damadı Boya Dolu Kovalarla Saldıran Arkadaşlar

Bursa\'da Damadı Boya Dolu Kovalarla Saldıran Arkadaşlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

24.06.2024 09:53
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Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları boya dolu kovalarla saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Damadı Boya Dolu Kovalarla Saldıran Arkadaşlar - Son Dakika

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