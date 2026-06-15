Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu, itfaiye dar sokakta zamana karşı mücadele veriyor - Son Dakika
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Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu, itfaiye dar sokakta zamana karşı mücadele veriyor

Bursa\'da 4 ev alevlere teslim oldu, itfaiye dar sokakta zamana karşı mücadele veriyor
15.06.2026 14:09  Güncelleme: 14:28
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dar bir sokakta bulunan 4 müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin zorlu müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Dar Sokak'ta bulunan 4 müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapıları sardı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında evler kullanılamaz hale gelirken, mahalle savaş alanına döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etmek için büyük çaba sarf etti. Ancak yangının çıktığı sokağın araç girişine uygun olmaması ve yer yer yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar dar olması ekiplerin işini zorlaştırdı. İtfaiye erleri, hortumları omuzlarında taşıyarak dar sokaklardan ilerleyip alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride mahsur kalan vatandaş olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Osmangazi, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu, itfaiye dar sokakta zamana karşı mücadele veriyor - Son Dakika

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