Bursa'da düğün konvoyları yol keserek halay çekti - Son Dakika
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Bursa'da düğün konvoyları yol keserek halay çekti

Bursa'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün merasimleri hız kazandı. İki ayrı düğün konvoyu, sürücülerin çileden çıktığı anlara yol keserek halay çekti. Bir konvoy Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde, diğer konvoy ise Mudanya Bulvarı'nda lüks otomobillerle yol kesti. Sürücülerin uyarılarına rağmen konvoylar yol kesmeye devam etti.

07.07.2024 11:07
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Bursa'da 2 ayrı düğün konvoyundaki kişiler yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yaz aylarının gelmesi ile beraber ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da düğün merasimleri hız kazandı. Merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde yol kesen düğün konvoyundakiler, araçlardan inerek yol ortasında halay çekti. Çileden çıkan sürücüler ise kornayla ikaz etse de sonuç alamadı.

Bir diğer düğün konvoyundakiler ise Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde lüks otomobiller ile yol kesti. 3 şeritli yol konvoy yüzünden bir süreliğine tek şeritten ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da düğün konvoyları yol keserek halay çekti - Son Dakika

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