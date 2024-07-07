Bursa'da düğün konvoyları yol keserek halay çekti

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Bursa'da 2 ayrı düğün konvoyundaki kişiler yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yaz aylarının gelmesi ile beraber ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da düğün merasimleri hız kazandı. Merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde yol kesen düğün konvoyundakiler, araçlardan inerek yol ortasında halay çekti. Çileden çıkan sürücüler ise kornayla ikaz etse de sonuç alamadı.

Bir diğer düğün konvoyundakiler ise Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde lüks otomobiller ile yol kesti. 3 şeritli yol konvoy yüzünden bir süreliğine tek şeritten ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA