Bursa\'da düğün salonları bölgesindeki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Bursa'da Keles- Orhaneli yolu üzerinde, düğün salonları ve düğün çekim platolarının bulunduğu alanda çıkan yangında faciadan dönüldü. Tesis çevresindeki ağaçlara sıçrayan alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman yangını söndürme ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği bölgede ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.