Bursa'da evi kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da evi kundaklayan şüpheli bir şahıs güvenlik kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli bir şahıs gözüne kestirdiği bir evi kundakladı. Kundakladığı ev kısa sürede alev alırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Şüpheli şahsın evi kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.