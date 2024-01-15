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Bursa'da evi kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da evi kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir şahıs tarafından kundaklanan evin yangını, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa\'da evi kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı
15.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 23:02
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Bursa'da evi kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da evi kundaklayan şüpheli bir şahıs güvenlik kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli bir şahıs gözüne kestirdiği bir evi kundakladı. Kundakladığı ev kısa sürede alev alırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Şüpheli şahsın evi kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da evi kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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