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Bursa'da fabrikada korkutan yangın

BURSA - Bursa'da Beyçelik fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Nilüfer OSB Kahverengi Caddesi üzerinde bulunan Beyçelik fabrikasında medana geldi. Fabrikanın geri dönüşüm alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.