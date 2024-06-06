Bursa'da fabrikada korkutan yangın - Son Dakika
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Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Bursa'da Beyçelik fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Nilüfer OSB Kahverengi Caddesi üzerinde bulunan Beyçelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın geri dönüşüm alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.06.2024 20:18
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Bursa'da fabrikada korkutan yangın

BURSA - Bursa'da Beyçelik fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Nilüfer OSB Kahverengi Caddesi üzerinde bulunan Beyçelik fabrikasında medana geldi. Fabrikanın geri dönüşüm alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da fabrikada korkutan yangın - Son Dakika

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