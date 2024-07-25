Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Geniş Video İzle

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Demir idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, Bursa'da Yalova istikameti seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı tırın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, tavanı kesilen otomobilde sürücü Yunus Demir ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

25.07.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Demir idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, Bursa'da Yalova istikameti seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı tırın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, tavanı kesilen otomobilde sürücü Yunus Demir ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yunus Demir, Orhangazi, Jandarma, İtfaiye, Yalova, trafik, Bursa, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 19:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement