Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 20 kişi gözaltına alındı

Bursa\'da FETÖ/PDY üyesi 20 kişi gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi aranan 20 kişi, gaybubet evi olarak bilinen bir ikamette yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı. Operasyonda 3 sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 11:55
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Bursa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi aranan 20 kişi gözaltına alındı. Gaybubet evi olarak bilinen şüphelilerin saklandığı ikamete yapılan baskında 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 20 şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandığı ikametlerde yapılan aramalarda; 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli şahısların adli işlemlerinin halen devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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