Bursa\'da FETÖ/PDY üyesi 20 kişi gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi aranan 20 kişi gözaltına alındı. Gaybubet evi olarak bilinen şüphelilerin saklandığı ikamete yapılan baskında 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet evlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 20 şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandığı ikametlerde yapılan aramalarda; 3 adet sahte kimlik, 1 adet F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli şahısların adli işlemlerinin halen devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - BURSA
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da FETÖ/PDY üyesi 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?