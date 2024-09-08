Bursa'da Tofaş Otomobilin LPG Tankı Patladı

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Bursa'da Fiat Tofaş marka otomobil alevlere teslim olurken, LPG tankı bomba gibi patladı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tofaş marka Şahin model otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken LPG tankı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA