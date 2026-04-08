Bursa\'da Firari Hırsız Yakalandı

08.04.2026 21:03
Hakkında 108 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan A.D. Bursa'da yakalandı.

Bursa'da hakkında kesinleşmiş 108 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından A.D. (24) isimli şahıs Demirtaşpaşa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şahıs üzerinde ve kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada, Bursa ve İstanbul'da 5 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçlarından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Nisan 2026 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik, anlaşma bizim sunduğumuz 15 madde üzerinde yapıldı.
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik, anlaşma bizim sunduğumuz 15 madde üzerinde yapıldı.
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
