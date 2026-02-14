Bursa'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Bursa'da Fırtına Uyarısı

14.02.2026 20:27
Bursa Valiliği, Marmara Denizi'nde beklenen fırtına için vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, rüzgarın 15 Şubat Pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın 16 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer, başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Fırtınanın, 15 Şubat saat 18.00 ile 16 Şubat saat 06.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
Türk donanması, Almanya’da
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
