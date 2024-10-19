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Bursa'da Fuhuş Çetesine Operasyon

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Bursa'da uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla 22 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı.

19.10.2024 14:21
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Bursa'da fuhuş çetesine darbe

Uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyip uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen çete üyesi 22 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınlara zorla para karşılığı fuhuş yaptırıp uyuşturucu madde sattırdıkları iddia edilen çete üyesi 22 kişi Bursa, Bolu ve Beyşehir'de jandarma tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler uyuşturucu ticareti, fuhuş ve insan ticareti yapan suç örgütüne yönelik 31 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında Bursa merkez ve Orhangazi, İznik, Yenişehir ilçeleri ile Bolu ve Beyşehir'de 8'i kadın toplam aralarında örgütün liderliğini yaptığı belirlenen İsmail Zengin'inde bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Operasyona Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve GKİT Daire Başkanlığına bağlı ekipler katıldı.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Eş zamanlı yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi. Şahıslar Bursa il jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlardan Orhangazi Adliyesine sevkedildi. Öte operasyon kapsamında Orhangazi'de aranan bir araç jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtı. Örnekköy mahallesinde arazide aracı bırakıp kaçan zanlılar daha sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

22 kişi tutuklandı

Orhangazi Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar daha sonra Suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu ve insan ticareti, fuhuş suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Zanlılardan örgüt lideri İsmail Hakkı Zengin'inde aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Suç örgütünün mağdurları kandırıp uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirerek, torbacı olarak kullandıkları ve fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Mağdurlara psikolojik baskı uygulayarak suç işlemeye yönlendirdikleri. İnsan ticareti, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ettikleri bildirildi.

Kaynak: İHA

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