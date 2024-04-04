Bursa\'da futbol maçında öfkelenen seyirciler oyunculara bağırdı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe 2'si tutuklandı, biri ise ev hapsi cezası aldı.