Bursa\'da Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

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Bursa'da 2 genç, kereste yüklü kamyonun üzerinde seyredip tehlikeli yolculuk yaptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kereste yüklü kamyon, kerestelerin üzerinde 2 genci de taşıdı. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu gören diğer sürücüler, kamyon şoförüne kornalı ikazda bulunsa da sonuç alamadı. Gençlerin ölüme meydan okuduğu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA