Bursa\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 34 kaçak göçmen yakalanırken, yabancı uyruklu şahıslara yer temin eden 1 şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı yönünde istihbarat alan ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda iş yerinde çalışan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 18 şahsın kimliğinin ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 9 şahsın farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu, 7 şahsın ise Bursa iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgelerinin mevcut olduğu tespit edilirken, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin eden S.Ş. ve A.A.D isimli 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA