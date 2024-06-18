Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

18.06.2024 20:13
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Göl Yolu bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Abdullah C. (70) idaresindeki 16 ZG 132 plakalı hafif ticari araç, ana yolda emniyet şeridine geçip U dönüşü yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan 15 yaşındaki Ö.F.B.'nin kullandığı 16 VS 809 plakalı motosiklet hafif ticari otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ö.F.B. savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan 15 yaşındaki Ö.F.B.'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralanan 15 yaşındaki sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile beraber Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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