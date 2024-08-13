Bursa'da İnşaattan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da İnşaattan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bursa\'da İnşaattan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir inşaatın 6. katından düşen 19 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cüzdanından, '5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu' yazılı not kağıdı çıktı.

13.08.2024 18:08
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Bursa'da bir inşaatın 6. katından düşen 19 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cüzdanından, '5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu' yazılı not kağıdı çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Meşe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz genç bir kız, inşaatı devam eden bir binanın 6. katına çıkarak aşağı atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan genç kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun bir çok yerinde kırık olduğu belirlenen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede kimlik tespiti yapılan genç kızın, Begüm İşmen (19) olduğu belirlendi. Savcılık olay yerinde ve hastanede inceleme yaptı. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cebinden çıkan not yürekleri dağladı

6. kattan atlayan genç kızın cüzdanından, '5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu' yazılı not kağıdı çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da İnşaattan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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