Bursa\'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nden işçileri alan Memduh K. (55) idaresindeki 16 S 7620 plakalı işçi servisine Küçük Sanayi Sitesi kavşağından karşıya geçmek istediği esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin S. (53) idaresindeki bir başka işçi servisi çarptı. Kazada kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Memduh K. idaresindeki işçi servisi devrildi. İki servis minibüsü de orta refüje savrulurken, kazada her iki işçi servisinde bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 14'ü ambulans ve kendi imkanları ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 6 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Memduh K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA