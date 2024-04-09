Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılığı önlemeye yönelik düğmeye basıldı. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, sahte alkol üretilen depoya yaptığı baskında 105 litre kaçak içki ele geçirdi ve olayın şüphelisini yakaladı.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ne bağlı Münir Paşa Sokak'ta bulunan bir şüphelinin depoda kaçak içki ürettiği ihbarını alan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.İ.'yi adım adım takip etti. Savcılık kararıyla düğmeye basan ekipler, depoda 96 adet çeşitli ebat ve markalara ait şişelere doldurulmuş şekilde toplamda 76 litre etil alkol, 32 adet çeşitli ebat ve markalara ait şişelere doldurulmuş şekilde toplamda 29,8 litre el yapımı viski olmak üzere toplamda yaklaşık 105,8 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirdi. Şüpheliyi de depoda yakalan ekipler ifadesini almak üzere karakola sevk etti. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu: 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi ve uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, met maddesi, esrar maddesi, sigara, puro, elektronik sigara, emtia, cep telefonu ve kaçak çay gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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