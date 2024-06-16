Bursa'da kaçan kurbanlık dana sahiplerini zorladı - Son Dakika
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Bursa'da kaçan kurbanlık dana sahiplerini zorladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı. 5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.

16.06.2024 09:37
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Bursa'da bir grup aldıkları kurbanlık danayı kaçırınca iplerle durdurmaya çalıştı. 5 kişinin zapt etmeye çalıştığı dana sahiplerini bir hayli uğraştırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı. 5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kaçan kurbanlık dana sahiplerini zorladı - Son Dakika

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