Bursa'da kaçan kurbanlık dana sahiplerini zorladı

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Bursa'da bir grup aldıkları kurbanlık danayı kaçırınca iplerle durdurmaya çalıştı. 5 kişinin zapt etmeye çalıştığı dana sahiplerini bir hayli uğraştırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup aldıkları kurbanlık dananın iplerini esnek bırakınca, dana bir anda koşmaya başladı. 5 kişi danayı zapt etmek için uğraşırken, kalabalıktan ürken dana, kendisini durdurmak isteyenleri yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA