Bursa\'da Kadın Sürücüler Arasında Tartışma

Bursa'da iki kadın sürücünün birbirleriyle tartışma anı kameraya yansıdı. Olay sonrası kadın sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. 16 BLV plakalı aracıyla seyir halinde olan Menekşe D., 34 GDN plakalı araç sürücüsü Derya K.'nin kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Menekşe D. daha sonra aracından inerek Derya K.'nın aracının camına vurdu ve tepkisini sinkaflı sözlerle dile getirdi.

Bunun üzerine Derya K. ise cep telefonuyla kayda girdi.

Küfürler hakaretler havada uçuştu

Yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Derya K., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aracının sıkıştırıldığını, kendisine tehdit edildiğini ve görüntülerinin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşıldığını öne süren Menekşe D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA