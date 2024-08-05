Bursa\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gürle Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik- Gemlik Karayolu Orhangazi'ye bağlı Gürle Kavşağı yakınlarında Hakan D. idaresindeki 16 KDK 85 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin T. idaresindeki 16 BBK 574 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kaza sonrasında Hakan D. (35) ile birlikte aynı araçta bulunan Öznur Ş. (30) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin T. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlendi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü sağlanırken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA