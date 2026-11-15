Bursa'da kaldırımı aşan otomobil Emek Mahallesi'nde ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da kaldırımı aşan otomobil Emek Mahallesi'nde ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa\'da kaldırımı aşan otomobil Emek Mahallesi\'nde ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bursa\'da kaldırımı aşan otomobil Emek Mahallesi\'nde ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 16 LHZ 96 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarına bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü S.G. ile yolcu konumunda bulunan G.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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