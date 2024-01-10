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Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Seyir Halindeki Araç ve Ağaca Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Seyir Halindeki Araç ve Ağaca Çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü kalp krizi geçirerek seyir halindeki araca ve ardından ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

Bursa\'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Seyir Halindeki Araç ve Ağaca Çarptı
10.01.2024 - 09:16,
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Bursa'da kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle önce seyir halindeki araca ardından ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 AFH 701 plakalı aracıyla seyir halinde olan Hakan Bilen, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Araç kullanırken fenalaşan sürücü, kontrolünü kaybedince önündeki otomobile çarpıp kaldırıma savruldu. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilde sürücünün fenalık geçirdiğini gören çevredekiler durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü ve yanında bulunan 2 kişi ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Seyir Halindeki Araç ve Ağaca Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Seyir Halindeki Araç ve Ağaca Çarptı - Son Dakika
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