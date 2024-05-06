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- Bursa'da kamyon altında kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi.

Olay, dün Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunun manevra yaptığı sırada marketten çıktığı öğrenilen Süreyya Ersevinç'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ersevinç'in cenazesi, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kurtul Köy Mezarlığı'na defnedildi.