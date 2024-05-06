Bursa'da kamyon altında kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kamyon altında kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi.

06.05.2024 22:11  Güncelleme: 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bursa'da kamyon altında kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın toprağa verildi.

Olay, dün Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunun manevra yaptığı sırada marketten çıktığı öğrenilen Süreyya Ersevinç'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ersevinç'in cenazesi, Gemlik ilçesine bağlı Kurtul Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kurtul Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kamyon altında kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas’ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı. Hamas'ın ateşkesi onaylamasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam etme kararı aldı.
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
19:38 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kamyon altında kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement