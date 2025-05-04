Bursa'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da kamyonun altına giren otomobil sürücüsü 2 gün sonra hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza Cuma gecesi saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yoğun çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralanan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından genç sürücü, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere 2 gün sonra hayatını kaybetti. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.