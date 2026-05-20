Bursa'da Kamyonet Dehşeti: Vatandaşlar Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kamyonet Dehşeti: Vatandaşlar Facianın Eşiğinden Döndü

Bursa\'da Kamyonet Dehşeti: Vatandaşlar Facianın Eşiğinden Döndü
20.05.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi'deki kazada annesi ve çocuğu altında kalan yaralılar, vatandaşlarca kurtarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kaldırıma dalarak anne ve çocuğu altına aldığı kazada, çevredeki vatandaşların canı pahasına yardımı faciayı önledi. Dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara yardım eden vatandaşlardan birinin parmakları kesildi. Yardıma koşan Orhan Uğur o anları anlattı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Çirişhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kadın sürücü Fatma K. idaresindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpan araç, anne Vildan Dönmez ile oğlu Efe Dönmez'i altına aldı.

Kazayı gören vatandaşlar panikle yardıma koştu. Çevrede bulunan çok sayıda kişi, kamyoneti kaldırarak yaralı anne ve çocuğu aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların zamanla yarışarak kamyonetin altındaki yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kazanın ardından konuşan Orhan Uğur, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "İçerde kahvaltı yapıyordum. Sesleri duydum dışarı çıktım. Arabanın altında iki kişi kalmış hemen yardım ettik. Vatandaşlarla hep beraber arabayı kaldırdık. Çok şükür çıktılar. Çocuğun bilinci gidip geliyordu ama sonrasında iyi olduğunu öğrendim. Ben de yardım ederken parmaklarımı kestim" dedi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kamyonet Dehşeti: Vatandaşlar Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:54:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kamyonet Dehşeti: Vatandaşlar Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.