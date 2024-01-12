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Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

Bursa'nın merkez Emek Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, seyir halindeki kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa\'da Kamyonetin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı
12.01.2024 - 10:13,
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Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonet çarpan yaşlı adam yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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