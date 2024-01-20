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Bursa'da kamyonetten düşen mandalina kasaları için seferberlik - Son Dakika
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Bursa'da kamyonetten düşen mandalina kasaları için seferberlik

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kamyonetten düşen mandalina kasaları için diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım etti. Mandalinaları kısa bir süre için kasaya geri yükleyenler, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Bursa\'da kamyonetten düşen mandalina kasaları için seferberlik
20.01.2024 - 10:00,
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Bursa'da kamyonetten düşen mandalina kasaları için diğer sürücüler ve vatandaşlar seferber oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina yüklü kamyonet döneceği esnada kasada bulunan tüm mandalinalar kasalarla birlikte yola döküldü. Bunu gören diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım ederek tüm mandalinaları kısa bir süre için kasaya geri yüklediler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler görenler tarafından büyük takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kamyonetten düşen mandalina kasaları için seferberlik - Son Dakika


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