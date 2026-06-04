Bursa'da Kayıp Çocuk Davası Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kayıp Çocuk Davası Aydınlatıldı

Bursa\'da Kayıp Çocuk Davası Aydınlatıldı
04.06.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 yıl sonra bulunan 8 yaşındaki Nazar S., annesine teslim edildi; 6 sanık insan ticareti suçlamasıyla yargılanacak.

Bursa'da yıllardır çözülemeyen kayıp çocuk dosyası, 7 yıl sonra polisin operasyonuyla mart 2026'da aydınlatıldı. Yapılan DNA testinin ardından 8 yaşındaki Nazar S. annesi Rebecca S.'ye teslim edildi. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilirken, çocuğun babaannesinin de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6 sanık hakkında "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. (30) ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları N.S. dünyaya geldi. Bir süre sonra Umut K., Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu ile birlikte annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa'ya geldi.

Burada başlayan tartışma ise aile dramının fitilini ateşledi. İddiaya göre Umut K., Almanya'ya geri dönmek istemediğini söyleyerek Rebecca S.'den oğlunu kendisine bırakıp ülkesine dönmesini istedi. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Umut K.'nin oğlunu kaçırmaya karar verdiği öne sürüldü.

Planını devreye sokan Umut K., küçük oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakarak bir yakınının yanına götürülmesini istedi. Daha sonra Rebecca S. ile birlikte markete giden Umut K., eve döndüklerinde çocuğun kaybolduğunu söyledi. 1 yaşındaki oğlunu evde bulamayan Rebecca S. ise panikle polise giderek şikayetçi oldu.

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak yapılan aramalara rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı. Bunun üzerine Rebecca S., umudunu kaybetmeden ülkesine geri döndü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 30 gün süren teknik ve fiziki takibi, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda 14 Mart 2026 tarihinde küçük çocuğa Mustafakemalpaşa ilçesindeki harabe bir evde ulaştı.

Devlet korumasına alınan 8 yaşındaki Nazar S. için yapılan DNA testinde anne Rebecca S. ile yüzde 99,99 uyum sağlandığı belirlenirken, mahkeme kararıyla velayet anneye verildi. Küçük çocuk daha sonra annesiyle birlikte Almanya'ya gönderildi.

Dosyada yer alan çocuk ifadesinde ise yıllarca evden çıkmadığını, okula gitmediğini ve yaşıtlarından uzak bir yaşam sürdüğünü anlattığı öğrenildi. Ayrıca bazı şüpheliler tarafından şiddete maruz kaldığı yönündeki beyanlar da iddianamede yer aldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1'i tutuklu toplam 6 sanığın "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtildi. Sanıklar arasında çocuğun babaannesi Hanife S. ile akrabalarının da bulunduğu aktarıldı.

Türkiye'nin son yıllarda gündem oluşturan kayıp çocuk dosyalarından biri olarak gösterilen olayda, insan ticareti suçlamasıyla yargılanacak 6 sanığın ilk kez Temmuz ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bursa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kayıp Çocuk Davası Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Büyük fedakarlık Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:48:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kayıp Çocuk Davası Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.