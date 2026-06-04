Bursa\'da Kayıp Çocuk Davası Aydınlatıldı

Bursa'da yıllardır çözülemeyen kayıp çocuk dosyası, 7 yıl sonra polisin operasyonuyla mart 2026'da aydınlatıldı. Yapılan DNA testinin ardından 8 yaşındaki Nazar S. annesi Rebecca S.'ye teslim edildi. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilirken, çocuğun babaannesinin de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6 sanık hakkında "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. (30) ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları N.S. dünyaya geldi. Bir süre sonra Umut K., Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu ile birlikte annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa'ya geldi.

Burada başlayan tartışma ise aile dramının fitilini ateşledi. İddiaya göre Umut K., Almanya'ya geri dönmek istemediğini söyleyerek Rebecca S.'den oğlunu kendisine bırakıp ülkesine dönmesini istedi. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Umut K.'nin oğlunu kaçırmaya karar verdiği öne sürüldü.

Planını devreye sokan Umut K., küçük oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakarak bir yakınının yanına götürülmesini istedi. Daha sonra Rebecca S. ile birlikte markete giden Umut K., eve döndüklerinde çocuğun kaybolduğunu söyledi. 1 yaşındaki oğlunu evde bulamayan Rebecca S. ise panikle polise giderek şikayetçi oldu.

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak yapılan aramalara rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı. Bunun üzerine Rebecca S., umudunu kaybetmeden ülkesine geri döndü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 30 gün süren teknik ve fiziki takibi, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda 14 Mart 2026 tarihinde küçük çocuğa Mustafakemalpaşa ilçesindeki harabe bir evde ulaştı.

Devlet korumasına alınan 8 yaşındaki Nazar S. için yapılan DNA testinde anne Rebecca S. ile yüzde 99,99 uyum sağlandığı belirlenirken, mahkeme kararıyla velayet anneye verildi. Küçük çocuk daha sonra annesiyle birlikte Almanya'ya gönderildi.

Dosyada yer alan çocuk ifadesinde ise yıllarca evden çıkmadığını, okula gitmediğini ve yaşıtlarından uzak bir yaşam sürdüğünü anlattığı öğrenildi. Ayrıca bazı şüpheliler tarafından şiddete maruz kaldığı yönündeki beyanlar da iddianamede yer aldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1'i tutuklu toplam 6 sanığın "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtildi. Sanıklar arasında çocuğun babaannesi Hanife S. ile akrabalarının da bulunduğu aktarıldı.

Türkiye'nin son yıllarda gündem oluşturan kayıp çocuk dosyalarından biri olarak gösterilen olayda, insan ticareti suçlamasıyla yargılanacak 6 sanığın ilk kez Temmuz ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - BURSA