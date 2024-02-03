 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Kayıp Kadın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kayıp Kadın

Bursa\'da Kayıp Kadın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamıyor. Eşini yakın zamanda kaybeden Büyükbaş'ın psikolojik durumunun bozuk olduğu belirtiliyor. Ailesi, Büyükbaş'ı görenlerden polise haber vermelerini istiyor.

03.02.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da dün öğle saatlerinde evinden çıkan 63 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş'tan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yakın zamanda eşini kaybeden Büyükbaş'ın, psikolojik durumunun bozuk olduğu öğrenildi. Aile üyeleri, Fatma Büyükbaş'ı görenlerden polise haber vermelerini istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yıldırım, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kayıp Kadın - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 21:48:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kayıp Kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement