Bursa'da Kaza: Sürücü Çevredekilerce Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kaza: Sürücü Çevredekilerce Kurtarıldı

İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

20.01.2025 20:14
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Kazada araçta sıkışan sürücüyü diğer sürücüler kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alanyurt ile Akhisar Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mehmet Veysi A. idaresindeki 45 NE 825 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Talha T. idaresindeki 49 DC 275 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü Mehmet Veysi A. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıkların olduğu yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaza: Sürücü Çevredekilerce Kurtarıldı - Son Dakika

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