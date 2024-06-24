Bursa'da Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Baraka Ateşe Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Baraka Ateşe Verildi

Bursa\'da Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Baraka Ateşe Verildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir baraka kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale geldi.

24.06.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir baraka kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler barakayı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm barakayı sararken; ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü ancak baraka kullanılamaz bir hale geldi.

Ölen yada yaralananın bulunmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Baraka Ateşe Verildi - Son Dakika

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