Bursa'da Kiralık Otomobil Dolandırıcılığı: 550 Bin Lira Çalındı - Son Dakika
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Bursa'da Kiralık Otomobil Dolandırıcılığı: 550 Bin Lira Çalındı

Bursa\'da Kiralık Otomobil Dolandırıcılığı: 550 Bin Lira Çalındı

Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayla kayıplara karıştı. Mağdur, polise başvurarak olayı bildirdi.

21.08.2024 10:06
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Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayla kayıplara karıştılar.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç almak için arayışa giren Mahmut Hasanoğlu sosyal medya platformundan bulduğu ve beğendiği araç sahibiyle telefonda görüştü. Taraflar bir süre sonra buluştu. Buluşmaya otomobil sahibi, 2 arkadaşıyla birlikte geldi. Hasanoğlu, önce Yavuzselim Mahallesi'nde bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Eli para dolu çanta ile gezen Mahmut Hasanoğlu, alacağı otomobile ekspertiz yaptırınca söylenilenden daha fazla boya-değişen tespit edilmesiyle alışverişten vazgeçti.

Para dolu çantayla sırra kadem bastı

Anlaşmazlık sonrası Hasanoğlu, evinin önünde araçtan inmek istedi. İndikten sonra araçtaki para dolu çantayı almak isterken satıcı kılığındaki sürücü otomobille hızlıca uzaklaştı. Mahmut Hasanoğlu o sırada ölümden dönerken, soluğu polis merkezinde alıp 550 bin lirasının çalındığını iddia etti.

Kuyumcuya altın bozdurmaya gitme anları kamerada

Mahmut Hasanoğlu'nun kuyumcuya giderek altın bozdurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kiralık Otomobil Dolandırıcılığı: 550 Bin Lira Çalındı - Son Dakika

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