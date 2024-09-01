Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı...O anlar kamerada

Geniş Video İzle

Bursa'da anayolda seyreden tırın kırmızı ışıkta durmayarak süratli bir şekilde geçmesi, faciaya davetiye çıkardı. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

01.09.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da anayolda seyreden tır tehlike saçtı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak süratli bir şekilde kavşaktan geçen tır, dehşet saçtı. Trafikteki diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı...O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:38 Depremin yıkım yaşattığı Hatay’da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
08:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu
08:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri’nde balıkçılarla buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 11:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement