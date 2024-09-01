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Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da anayolda seyreden tır tehlike saçtı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak süratli bir şekilde kavşaktan geçen tır, dehşet saçtı. Trafikteki diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.