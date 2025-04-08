Bursa'da Kokoreç Aracı Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kokoreç Aracı Yandı

Geniş Video İzle

Bursa'da seyyar kokoreç aracı bilinmeyen bir nedenle alev aldı, itfaiye kısa sürede müdahale etti.

08.04.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kokoreç aracı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da seyyar kokoreç aracı alevlere teslim oldu. O anlar kamerada

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyyar olarak kokoreç satan araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kokoreç Aracı Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
MEB’den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

12:13 MEB’den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:38 Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi Polat çiftinin yargılandığı davada gizli tanık krizi!
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:25:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kokoreç Aracı Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement