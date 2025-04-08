Bursa'da Kokoreç Aracı Yandı

Kokoreç aracı alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'da seyyar kokoreç aracı alevlere teslim oldu. O anlar kamerada
Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyyar olarak kokoreç satan araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, amatör kameraya yansıdı.
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