Bursa'da komşuların park kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da komşuların park kavgasından kaynaklı çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sokak üzerinde taraflar kavgaya tutuştu. Kavgaya tarafların yakınlarıda dahil olmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga son bulurken taraflar polis merkezine götürüldü.
Kavga anı çevrede bulunan başka bir komşunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da komşular arasında çıkan park kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?