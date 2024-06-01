Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

01.06.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak zor durabildi. O sırada kaldırım da yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken; koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin, İhanetle Sarsıldı Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin, İhanetle Sarsıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:40:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement