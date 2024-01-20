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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti - Son Dakika
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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti
20.01.2024 - 12:00,
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak karşı şeride geçti.

Kaza, 10.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Ö.Ö. (46) yönetimindeki 16 E 3639 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak karşı yöne geçti. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti - Son Dakika
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